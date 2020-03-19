تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليلة أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية مطولة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تبادل خلالها الرئيسان معلومات حول الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضعية الصحية والاقتصادية في البلدين أمام انتشار وباء كورونا المستجد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه أثناء هذه المكالمة الهاتفية تطرق الطرفان أيضا إلى المسائل المتعلقة بالذاكرة الوطنية وضرورة الإسراع في حلها وكذلك الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي وإتفقا على مزيد من التشاور والتنسيق لمواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جدد الرئيس ماكرون دعوته للرئيس تبون للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا وقد رحب رئيس الجمهورية بذلك، ووعد بالقيام بها بعد تحسن الأوضاع على أن يحدد موعدها باتفاق الطرفين.