استقبل مستشفى الحكيم سعدان بمدينة بسكرة في الأربع و العشرين ساعة الأخيرة أربع حالات يشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وعلم من مصادر استشفائية أن الحالة الأولى تتعلق بشاب يبلغ من العمر 37 سنة يشتغل كحكم في لعبة التنس، شارك مؤخرا في تربص تكويني بالعاصمة الجزائر حضره أجانب من دول اسبانيا وايطاليا، حيث ظهرت عليه أعراض استدعت وضعه رهن الحجر الصحي. والحالة الثانية تخص طبيبة بمؤسسة سوناطراك عمرها 58 سنة، عادت السبت الفارط من فرنسا عبر مطار الجزائر العاصمة إذ لوحظ عليها بعض المتاعب الصحية التي فرضت خضوعها للعلاج. كما استقبلت ذات المؤسسة الاستشفائية حالتين أخرتين تتعلق بشاب عاد مؤخرا من فرنسا شعر بالحمى فقصد المستشفى من تلقاء نفسه حيث تم الاحتفاظ به و وضعه تحت الرقابة الطبية. في حين أن الحالة الرابعة تخص ضيف من البليدة نزل عند معارفه ببلدية مشونش ظهرت عليه هو الآخر أعراض الزكام وأخفى عن الطبيب المعالج المدينة التي جاء منها وقد حول بعد تدخل الدرك الوطني إلى مستشفى الحكيم سعدان.