أدانت محكمة مازونة في غليزان أستاذ تعليم متوسط بـ 8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 مليون بداعي المتاجرة بالأقراص المهلوسة.

كشفت مصادر "الخبر" أن مصالح الأمن الحضري ببلدية مديونة قد وضعت هذا الأستاذ تحت المراقبة عن كثب لما تناهى إليها أنه يتاجر بالأقراص المهلوسة على مستوى بلديات سيدي أمحمد بن علي ومازونة والقطار مسقط رأسه، وبعد شهر تم توقيفه ببلدية سيدي أمحمد بن علي وهو يحوز على أقراص مهلوسة بغرض المتاجرة. وبعد توقيفه اعترف أنه يقتني تلك الأقراص من وهران ويبيعها بالمنطقة، وأنه يخبئ الكمية المتبقية بمسكنه، حيث تنقلت فرقة الشرطة القضائية إلى مسكنه ببلدية القطار وعثرت على 150 قرص مهلوس، وعليه أحالت ملفه على محكمة مازونة التي أدانته بـ8 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بـ 200 مليون.