أكد رئيس مصلحة الوقاية لدى مديرية الصحة والسكان بالاغواط الدكتور لخضر السبع أن نتائج التحاليل الخاصة بالحالتين المشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا كوفيد 19 سلبية، حسب محضر التحاليل الذي وصل اليوم الخميس من طرف معهد باستور.

وأضاف السبع أن الحالتين تتعلق بكل من شيخ يبلغ من العمر 73 سنة كان قد قدم مؤخرا من البقاع المقدسة وابنته البالغة من العمر 27 سنة ظهرت لديهما أعراض انفلونزا حادة مما أدى بالمصالح الصحية بوضعهما في العزل الصحي لدى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط مع متابعة لحالتيهما إلى غاية السماح لكليهما بمغادرة المستشفى بعد صدور نتائج التحليل من طرف معهد باستور.

كما أوضح الدكتور السبع أن الحالة الثالثة المتعلقة بطبيب عام يعمل في العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بريدة والذي أتى مؤخرا بعد انتهائه من تربص تكويني في إحدى الولايات التي تنتشر فيها حالات كورونا (ولاية البليدة) قد ظهرت عليه هو الآخر أعراض انفلونزا حادة وقد قام بنفسه بعملية الحجر الصحي وحده داخل منزله الكائن في ذات بلدية عمله إلى حين مرور مدة 14 يوم من أجل إجراء التحليل و إرساله إلى معهد باستور للتأكد منه.

وقال مدير الصحة بولاية الاغواط الدكتور عماد الدين معاذ أن جميع المؤسسات الاستشفائية جاهزة تماما لاستقبال اي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 من ناحية التعداد البشري ومن ناحية الوسائل المادية، مضيفا أن مصالحه في اتصال دائم ومتواصل مع معهد باستور من أجل التنسيق المباشر بين الطرفين.