تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة في عمليات متفرقة، وفي إطار تنفيذ مخطط محاربة شتى أنواع المضاربة بالمواد الاستهلاكية، لا سيما منتجات الوقاية والنظافة الجسدية، من ضبط كميات تزيد عن 1000 وحدة من القفازات ذات الاستعمال الجراحي والكمامات وكذا قفازات مطاطية، بالإضافة لـ 470 علبة من مواد النظافة الجسدية الغير مطابقة للمعايير والتي يغيب فيها الوسم، كل هذه المواد كانت معروضة للبيع بطرق غير شرعية في الطريق العام بوسط مدينة قسنطينة، أين تم حجز الكميات المضبوطة وتحويل 04 أشخاص لمقر المصلحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

في ذات السياق ضبطت فرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي كميات أخرى في عمليات متفرقة تقارب 1000 وحدة من القفازات المطاطية والكمامات، تم حجزها وتحويل بائعيها لكل من الأمن الحضري الأول والأمن الحضري الخامس عشر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.