أكد مجمع سيفيتال، اليوم الخميس، أن منتجاته متوفرة بكمية كافية سيما السكر والزيت وبدون أي زيادة في الأسعار.

وجاء في بيان للمجمع " علاوة على مخزونات هامة مخصصة للحالات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب فإن مصنعنا في بجاية يستمر في العمل بكامل طاقته. حيث أن إنتاج هذا المصنع لوحده يغطي احتياجات السوق الجزائرية بنسبة 200 بالمائة. هذا بالإضافة إلى الكميات الذي ينتجها المتعاملون الثلاثة الآخرين والتي تسمح بتغطية 100 بالمائة من احتياجات السوق المحلية".

وأضاف البيان " كما قمنا بتسخير كافة إمكانياتنا اللوجستيكية لضمان إيصال منتوجاتنا غالى كل أرجاء التراب الوطني".

وختم البيان "وعلى غرار جميع القوات الحية للأمة، نحن معبؤون بشكل كامل لمساعدة بلادنا على اجتياز هذه المحنة والخروج منها منتصرون".