حجزت مساء اليوم، مصالح أمن دائرة بواسماعيل بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية تيبازة 131 قنطار و85 كلغ من مادة السميد و46 قنطار سكر كانت مخزنة بطريقة غير قانونية بإحدى المستودعات بمدينة بواسماعيل بتيبازة.

وتدخلت مصالح أمن دائرة بواسماعيل التي أشرفت على العملية بالتنسيق مع مديرية التجارة بولاية تيبازة بعد تلقيها معلومات حول قيام صاحب المستودع بتخزين كميات كبيرة من المادتين قصد المضاربة في أسعارها، خاصة مع الندرة التي أحدثها التهافت عليها من طرف المواطنين في ظل تفشي وباء كورونا.