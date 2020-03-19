قال مسؤول تونسي بمجال الصحة، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، إنه تم تسجيل أول وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة الوفاة تم تسجيلها في مستشفى سوسة، وتعود لامرأة عادت من تركيا.

وكانت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لدى وزارة الصحة، نصاف بن علية، قد أعلنت صباح اليوم، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بتونس إلى 39 إصابة.

وقالت نصاف بن علية إن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت إثر القيام بـ86 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول.

وأكدت بن علية أن المصاب الأول بولاية قفصة تماثل للشفاء التام وغادر المستشفى.