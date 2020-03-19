تم إعداد مخطط لإجلاء 2278 رعية جزائرية عالقين ببعض مطارات الدول إلى أرض الوطن عبر 9 رحلات جوية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم نقلهم مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي التي خصصت لهم والتكفل بهم صحيا طبقا للإجراءات المعمول بها، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح البيان أن هذا المخطط الذي أعدته وزارة الأشغال العمومية والنقل بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية، تم بموافقة الوزير الأول، ويشمل نقل الرعايا من المطارات المعنية إلى مواقع الحجر الصحي المخصصة لهم.

وسيتم إجلاء هؤلاء الرعايا انطلاقا من مطارات باريس عبر 4 رحلات إلى كل من الجزائر العاصمة (رحلتان)، تلمسان وقسنطينة، ومن مرسيليا عبر رحلتين (2) إلى مدينة وهران، ومن ليون إلى وهران (رحلة واحدة) ومن الدار البيضاء المغربية إلى تلمسان ومن دبي (الإمارات) إلى الجزائر العاصمة.

وبخصوص المواقع المخصصة للحجر الصحي، فهي ماتاريس (تيبازة)، رونيسونس، الزيانيين (تلمسان)، الخيام وحسين (قسنطينة)، فندق آزاد، المنتزه، قصر المنصور (مستغانم)، فندق الواحات (الجزائر العاصمة).