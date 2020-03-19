عبرت إدارة أهلي برج بوعريريج في بيان أصدرته اليوم عن دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب السلطات العمومية بتسخيرها للاقامة الرسمية للفريق وتكفلها بجميع النجهيزات الطبية ووضعها تحت تصرف المواطنين لمواجهة وباء كورونا، و فيمايلي نص البيان:

في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم جراء انتشار وباء كورونا، وسعيا منها للوقوف إلى جانب السلطات العمومية للتكفل بالمواطنات والمواطنين. بقرار من السيد انيس بن حمادي تعلن إدارة أهلي برج بوعريريج انها تضع الإقامة الرسمية للفريق بكل مرافقها تحت تصرف مديرية الصحة بولاية برج بوعريريج لاستغلالها كمركز للحجر الصحي في حال الضرورة مع إلتزام رئيس النادي أنيس بن حمادي التكفل بالتجهيزات الطبية اللازمة لتهيئتها وفق طلبات الجهات المعنية والسلطات العمومية.





