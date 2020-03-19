أمرت اليوم نيابة محكمة المدية بإيداع ستة أشخاص الحبس المؤقت في ملفين مختلفين بتهم تتعلق حسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، بـ"عرض منتوجات مغشوشة وغير صالحة لتغذية الإنسان، المضاربة غير المشروعة برفع أسعار المنتوجات الاستهلاكية والتقليد". بالنسبة لملف القضية الأولى التي تضم ثلاثة متهمين بناء على تحقيق أولي أنجزته الضبطية القضائية في حقهم، وتهم تتعلق بـ "جنحة المضاربة غير المشروعة برفع أسعار المنتوجات الاستهلاكية وعدم الفوترة" بالنسبة لملف القضية الثانية والذي يضم ثلاثة أشخاص أيضا، في حين تقرر تأجيل محاكمة المتهمين الستة إلى جلسة السادس والعشرين من مارس الجاري بطلب من دفاع المتهمين المتابعين بالتهم المذكورة عملا بأحكام المادة 11، الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، حسب نص بيان وكيل الجمهورية.

وتعود وقائع القضيتين إلى يوم 18 من مارس الجاري بضبط محلات تجارية تمارس فيها أنشطة تجارية بعاصمة الولاية بغربلة دقيق فاسد ومحتوي على حشرات وبقايا فضلات قوارض وتعبئته في أكياس مزيفة لماركات تجارية معروفة من أجل تسويقه عن طريق الغش، وأخرى ضبطت فيها تجاوزات بهدف الاحتكار ورفع الأسعار وعدم تطابق النشاط الممارس مع النشاط المعنون في السجل التجاري.