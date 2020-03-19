سجلت ولاية قسنطينة رقما أوليا يتمثل في 12 حالة مشتبه في إصابتها بإقليم الولاية تم التأكد من سلامة 7 حالات منها تبعا لنتيجة التحاليل التي جاءت سلبية من معهد باستور، حيث تم تسريحهم بعد خضوعهم للحجر الصحي، فيما سيتم الحصول على باقي النتائج من معهد باستور في الساعات القليلة القادمة، بشأن الخمس حالات المتبقية.

من جهتها خصصت مصالح الصحة بالولاية جناحا على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس. فيما تم وضع جميع الإمكانيات على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي لاستقبال المواطنين المتواجدين في الخارج مع ضبط كافة التدابير والظروف المناسبة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما.