أكدت مصادر طبية مساء اليوم الخميس رصد أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على تراب ولاية سيدي بلعباس وذلك بعد أن جاءت نتائج التحاليل المخبرية الصادرة عن معهد باستور والخاصة بالشاب العائد مؤخرا من إسبانيا إيجابية.



ويبلغ الشاب "ع. ز" البالغ من العمر 29 سنة وهو الذي عاد إلى أرض الوطن بتاريخ 13 مارس الجاري عبر سفرية بحرية كانت قد رست بميناء مستغانم ، مع الإشارة إلى أن مصادر طبية أكدت أن الأطباء أبقوا مساء اليوم على شخص آخر رهن الحجر الصحي في أعقاب ظهور بعض الأعراض لفيروس كورونا بعد أيام كان قد قضاها بمدينة بوفاريك لأغراض مهنية.