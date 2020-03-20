افاد تنبه للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية، ورياح قوية مسحوبة بزوابع رملية على المناطق الجنوبية للبلاد.

وأوضحت مصالح الارصاد الجوية، أن تساقط الأمطار يمس كل من ولايات: البيض، النعامة، سيدي بلعباس وسعيدة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة وتبسة وخنشلة، ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة الى غاية فجر يوم غد السبت.

كما ورد عن نفس المصدر، هبوب رياح قوية مسحوبة بزوابع رملية تجتاح كل من ولايات: الوادي ، غرداية، ورقلة، اليزي وتمنراست وأدرار، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الى غاية التاسعة مساء.