أفاد تنبه للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بتساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية، ورياح قوية مصحوبة بزوابع رملية على المناطق الجنوبية للبلاد.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار سيكون على ولايات: البيض، النعامة، سيدي بلعباس وسعيدة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، تبسة وخنشلة، ابتداء من منتصف نهار اليوم الجمعة الى غاية فجر يوم غد السبت.

كما ورد عن نفس المصدر، هبوب رياح قوية مسحوبة بزوابع رملية تجتاح كل من ولايات: الوادي ، غرداية، ورقلة، اليزي وتمنراست وأدرار، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الى غاية التاسعة مساء.