أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8700 شخص.

ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16556 إصابة جديدة، من بينها 85 حالة على الأراضي الصينية. وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 209839 حالة على مستوى العالم.

بالإضافة إلى هذا، وبحسب آخر إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، توفي 828 شخصا حول العالم بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الجائحة إلى 8778 شخصا.

لبنان يكشف عن 14 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 163.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 6 إصابات بفيرويس كورونا في لبنان غير معلومة المصدر، مشددا على أن هناك تنسيقا مشتركا بين كل أجهزة الدولة لمواجهة الوباء.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن الوزارة تعمل على توفير المسلتزمات الطبية الضرورية لمواجهة انتشار كورونا، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة لذلك. ولفت حسن إلى أن لبنان يتهيأ للمرحلة الرابعة من مراحل تفشي الوباء، آملا في "ألا نصل إليها".

وسجل لبنان في آخر إحصائية مساء أمس الخميس، 149 إصابة مؤكد بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

الصين لم تسجل أي إصابة محلية بكورونا

لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة يوم الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وأفادت السلطات الصحية اليوم الجمعة إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ وثماني إصابات في شنغهاي وست حالات في بكين.

ولم تسجل مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية يوم الخميس بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

إسبانيا تغلق جميع الفنادق وتتخذ إجراءات خاصة

أمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق بالبلاد وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المسؤولون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث يوم الخميس إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس بعد إيطاليا.

وأمرت الحكومة بإغلاق كل الفنادق وغيرها من أماكن إسكان السائحين خلال سبعة أيام "لضمان احتواء الوباء"، في ضربة أخرى لقطاع السياحة المترنح بالفعل. وإسبانيا التي استقبلت أكبر عدد من السياح في العالم عام 2018 أغلقت حدودها البرية بالفعل مع كل الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة بها.

وانتشر آلاف من أفراد الجيش في عشرات المدن عبر أرجاء البلاد للمساعدة في جهود التطهير ورصد حالات الإصابة والحراسة. وانتشرت وحدات من الجيش لأول مرة يوم الخميس في منطقة كتالونيا التي تسعى للانفصال، وذلك للمساهمة في عمليات تطهير مطار وميناء برشلونة. وقالت السلطات إنه تم إلقاء القبض على 49 شخصا لعدم الامتثال لحظر التنقلات خلال الساعات الماضية.

روسيا تبدأ في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة: "بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد"".

وأشار البيان إلى أن الهيئة قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن. وأكد البيان أن العلماء "بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".

من جهة أخرى، نقل الموقع الرسمي لمراقبة إصابات فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص آخرين قد تعافوا من الفيروس ليبلغ عدد المتعافين 9 أشخاص.

وجاء في منشور الموقع، "9 أشخاص تعافوا من فيروس كورونا في روسيا". وبذلك شملت عدد الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في روسيا 52 شخصا ليصل مجموع عدد المصابين إلى 199 شخصا.

ألمانيا تسجل 2958 إصابة في ليلة واحدة

قال رئيس معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 2958 إصابة ليصل إلى 13957 بين ليلة وضحاها.كماارتفع عدد الوفيات إلى 31.