أفادت مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة اليوم الجمعة أن وتيرة عودة الجزائريين من تونس عبر مراكز العبور الحدودية الأربعة بالولاية مرتفعة.

وقال مدير الصحة في اتصال مع "الخبر" أن عدد العائدين عبر المراكز الحدودية بلغ، إلى غاية صبيحة اليوم الجمعة، 268 شخصا وقرابة 19 آخرين بصدد إتمام الإجراءات وقد وجه هؤلاء جميعا للحجز الصحي لفترة 14 يوما مع مراقبة طبية يومية وتحضير نفسي على مستوى كل الفنادق بعاصمة الولاية.

وخصصت ولاية تبسة مرافق لاستقبال العائدين من تونس للمكوث بها طيلة مدة الحجر الصحي على أن يغادروا هذه المرافق بعد انقضاء الفترة الوقائية في حال عدم تسجيل أية أعراض لفيروس كرونا.

وأضاف المدير بلعيد السعيد أن كل الشروط وفرت لهذه العملية في انتظار التعليمات الجديدة التي قد تصدر لا حقا.