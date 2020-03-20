أعلنت السفارة الجزائرية بروما أنه بالتنسيق مع السلطات الإيطالية تم برمجة رحلة جوية تجارية استثنائية من مطار روما إلى مطار العاصمة غدا السبت من أجل إجلاء الجزائريين العالقين في إيطاليا.

وأوضحت السفارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن الرحلة الجوية غدا ستكون على الساعة 09:20 بتوقيت الجزائر، والتي تشرف عليها شركة الطيران" أليطاليا" ويمكن حجز تذاكرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها www.alitalia.com ووكالاتها التجارية أو أي متعامل في مجال بيع تذاكر السفر.