دعت سلطة ضبط السمعي البصري يوم الخميس في بيان جميع وسائل الإعلام الوطنية "وعلى وجه الخصوص" وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى "تكييف" برامجها مع مقتضيات "الوضع الخطير" الذي تعيشه الجزائر مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء في بيان سلطة ضبط السمعي البصري "نحن متأكدون أن جميع وسائل الإعلام الوطنية وعلى وجه الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية ستعرف كيف تكيف برامجها مع مقتضيات الوضع الراهن الخطير الذي يعيشه بلدنا".

وفي هذا الشأن من واجب وسائل الإعلام "توجيه برامجها نحو التحسيس والتوعية من طرف كل واحد ومن طرف الجميع بخطورة الوضع واليقظة التي يجب التحلي بها، دون الدخول في الهلع والرعب وهما عاملان يؤثران سلبا على نجاح الأعمال التي تمت مبادرتها"، حسبما أكد بيان سلطة ضبط السمعي البصري.

وفي ذات الإطار ذكرت السلطة بان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حدد في خطابه الأخير للآمة، المستوى العالي لدرجة خطورة الجائحة، التي أصبحت من الآن فصاعدا كمسألة أمن عالمي".

وأكد ذات المصدر أن الأمر يتعلق بشن حملة صارمة لتحسيس المواطنين، داعيا إلى الاحترام الصارم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن والتي تبقى فعاليتها مرتبطة بالوحدة والتضامن وروح المواطنة، مذكرا أنه أمام "هذا المقتضى النابع من المصلحة العليا للأمة فإن كل اعتبار آخر مهما كانت طبيعته يجب أن يزول".