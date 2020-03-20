كشفت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" عن تدابير خاصة لفائدة الزبائن في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا والمتمثلة في الإبلاغ عن الأعطال التقنية وتسديد الفواتير عن بعد.

وجاء في بيان للشركة العمومية،أنه "في إطار مسايرة الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد والمتعلقة بوباء كورونا ( كوفيد -19) ، تبلغ شركة سونلغاز زبائنها الكرام أنه حفاظا على أمنهم و سلامتهم و ضمانا لراحتهم وصحتهم من أي طارئ صحي، فإنه يمكنهم في حالة أي عطب تقني خاص بالكهرباء أو الغاز، الاتصال والتبليغ من موقع سكانهم أو أي مكان آخر عبر الرقم 3303 ".

و أكد ذات المصدر أن هذا الرقم يبقى في خدمة الزبائن 24 على 24 ساعة و كل أيام الأسبوع مشيرة إلى أن الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب "مجندة للتدخل مباشرة لتدارك أي عطب كان في أي وقت".

من جهة أخرى، أفادت سونلغاز أن الزبائن بإمكانهم تسديد فواتيرهم عبر الدفع الإلكتروني مباشرة عبر موقع المؤسسة " www.sadeg.dz'' دون تكلفهم عناء التنقل إلى الوكالات التجارية "خاصة في هذه الظروف الاستثنائية".

وأوضحت الشركة أن هذه التدابير الوقائية تدخل في إطار مخطط الأمن والوقاية الصحية المنتهج من قبل السلطات العمومية والمتبنى من طرف سونلغاز بكل هياكلها، دون الإخلال بضمان استمرارية كل الخدمات المقدمة.