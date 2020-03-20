استبعد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، إشاعة الأخبار الواردة بشأن إيقاف البطولة الوطنية بشكل نهائي بسبب المخاوف من انتشار فيروس "كورونا".

وقال زطشي للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة، "سنعمل المُستحيل لكي نستأنف البطولة، لا نريد بطولة بيضاء"، مضيفا: "نحن نمر بمرحلة استثنائية، على غرار بقية دول العالم، بالنظر لفيروس كورونا".

وأكد رئيس الفاف أنه خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المقبل، المقرر يوم 31 مارس الجاري، سنرى مدى تطور الأوضاع، وسنتخذ قراراتنا بالنظر لذلك.

وأضاف خير الدين زطشي "نحن في مرحلة جد متقدمة من البطولة، وتبقى لنا عدد قليل من المباريات، وسنتمكن من برمجة هذه المباريات، لإنهاء بطولة هذا الموسم".