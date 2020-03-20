تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية دار بن عبدالله بولاية غليزان، اثر تنفيذ عملية شرطة على مستوى نقطة المراقبة بمفترق الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان والطريق الوطتي رقم 4 الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران من حجز 15400 من القفازات الطبيّة.

عملية الحجز تمت إثر تفتيش مركبة من نوع رونو ماستر قادمة من وهران ومتوجهة إلى ولاية تيارت، حيث تمّ حجز 15400 زوج من القفازات الطبية المعقمة للاستعمال الخارجي، بسبب انعدام فاتورة الشراء والقيد في السجل التجاري والذي يسمح لصاحبها بممارسة هذا النشاط، وأضاف البيان، بأنه تنفيذا لتعليمة النيابة تمّ انجاز ملف قضائي ضد المعني وحجز القفازات وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة والتي سلّمتها بدورها إلى مديرية الصحة والسّكان بالولاية.