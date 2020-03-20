تمكن مجموعة من الأساتذة برئاسة البروفيسور لطفي موني رئيس جامعة آكلي محند أولحاج والأستاذ فاتح زوقاغ عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض من إنتاج 80 لترا من المطهر والمعقم وذلك بمخابر كلية العلوم والعلوم التطبيقية وكذا كلية علوم الطبيعة والحياة.

وقال أن هذه الكمية ستوزع على رئاسة الجامعة والكليات بالإضافة إلى المعهدين في إطار حماية صحة مستخدمي الجامعة، كما ستوجه كمية منها لمستشفى محمد بوضياف بالبويرة نظرا للنقص الفادح لهذه المادة والحاجة الملحة لها في الظرف الحالي.

وقد أكد رئيس الجامعة بأن المطهر المنتج موافق لمعايير التصنيع المدرجة من منظمة الصحة العالمية .