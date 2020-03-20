سجلت ولاية تيزي وزو، فجر أمس الخميس، أول ضحية لفيروس كورونا على مستوى الولاية بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 77 سنة علي مستوى مستشفى بلدية أزفون كانت تعاني من مرض السكري، لترتفع الحصيلة الوطنية الى 11 حالة وفاة.

بيان مديرية الصحة والسكان لولاية تيزي وزو الصادر اليوم على الصفحة الرسمية لذات المديرية على"فايسبوك" لذات، أكد أن المرحومة نقلت إلى ملحق مستشفى أزفون ببلدية أغريب بسبب مرضها ثم حولت إلى مستشفى أزفون يوم الأربعاء حيث تم التكفل بها ووضعها في الحجر الصحي لتلفظ أنفاسها الأخيرة بذات المؤسسة الإستشفائية على الساعة الرابعة من صباح يوم الخميس 19 مارس، علما أن التحاليل الطبية المرسلة من قبل من معهد باستور اليوم الجمعة، أكدت أنها كانت تعاني من مرض كورونا فيروس.

من جهة أخرى أكد البروفيسور مسعودي رئيس كلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو أن التدابير لفتح مخبر لإجراء التحاليل لمعرفة إن كان الشخص مصاب بداء كورونا فيروس من عدمه تسير بانتظام وأن المشرفين على العملية قد أجروا تجارب أولى وينتظرون قدوم فريق من معهد باستور بالجزائر العاصمة صباح يوم الأحد 22 مارس لمنحهم الضوء الأخضر لإجراء ذات التحاليل.