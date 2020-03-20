كورونا: 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات

أخبار الوطن
20 مارس 2020 () - ك.ب / وأج
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وضعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تحت تصرف السلطات العمومية 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ 6.900 سرير للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح، اليوم الجمعة بيان لذات الوزارة، أنه "في إطار الحملة التحسيسية التي بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لدعوة المتعاملين الفندقيين للانخراط الفعلي في تنفيذ النظام العملياتي المتعدد القطاعات في مجال الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، تم تسجيل تجاوب واسع النطاق واستجابة طوعية للمتعاملين الفندقيين من خلال وضع تحت تصرف السلطات العمومية لحد الآن 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر بـ 6.900 سرير".

وفي نفس السياق، تقوم نفس الوزارة، بالتنسيق الدائم والمتواصل مع الفاعلين، من أجل "تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة في القطاع للإسهام في مواجهة انتشار هذا الفيروس".

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