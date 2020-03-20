قرر لاعبو نادي شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين، التبرع بنسبة 25 بالمائة من رواتبهم الشهرية لصالح الصندوق الوطني للتضامن مع ضحايا وباء كورونا.

وسجلت الجزائر 11 وفاة من مجموع 91 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وقال شرف الدين عمارة رئيس نادي شباب بلوزداد، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إن جميع منتسبي النادي من لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والطبية والإداريين، قرروا المشاركة في هذه الحملة التضامنية.

ودعا عمارة جميع الجزائريين إلى احترام إجراءات الحجر الصحي والالتزام بقواعد التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء، كما أعرب عن استعداده لدعم جهود السلطات الحكومية في حملتها للحد من انتشار كورونا.

وكانت إدارة نادي شباب أهلي برج بوعريريج قد أعلنت أمس الخميس، عن تخصيص مقر الفريق لإيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.