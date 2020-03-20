قام أعوان أمن دائرة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو، بتوقيف شخصين متورطين في احتكار منتوج البطاطا بغرض المضاربة في الأسعار ينتظر تقديمهما خلال الساعات القادمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث إيراثن .

وحسب بيان لخلية الاتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو قام أعوان أمن دائرة الأربعاء ناث إيراثن بمداهمة محل تجاري مختص في بيع المأكولات السريعة لصاحبه البالغ من العمر 32 سنة رفقة شريكه من واقنون يبلغ من العمر 23 سنة حيث عثر بداخله على 2475 كلغ من مادة البطاطا .

وأضاف ذات المصدر أنه تم إعداد ملف قضائي في حق المشتبه فيهما اللذين يواجهان تهمة حيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير مبرر للأسعار، احتكار منتوج لغرض المضاربة في الأسعار، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري .