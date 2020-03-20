استقبلت ولاية مستغانم ،اليوم الجمعة، 278 مواطنا جزائريا قدموا من فرنسا في رحلتين جويتين، تم وضعهم في الحجر الصحي

وأوضحت المديرية الولائية للصحة والسكان، أن "المسافرين الذين قدموا في وقت مبكر اليوم الجمعة على متن طائرتين من ليون ومرسيليا باتجاه مطار وهران الدولي وضعوا في الحجر الصحي على مستوى مؤسستين فندقيتين تابعتين للخواص بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم".

ويخضع هؤلاء المواطنون في فترة الحجر الصحي، التي تدوم 14 يوما، للمراقبة والرعاية الطبية التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي وإداري متكون من 40 شخصا تم تسخيرهم لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا.

وأكدت المديرية المحلية للصحة أنه تم تسخير ثلاث سيارات إسعاف وعيادة متقدمة بها أطباء متخصصين في الطب الداخلي والإنعاش والأمراض المعدية لمتابعة وضعية هؤلاء المواطنين، الذين ينحدرون من عدة ولايات وبينهم مسنين وأطفال.

وتم نقل المواطنين القادمين من الخارج فور وصولهم إلى مطار وهران الدولي مباشرة إلى موقعي الحجر الصحي بمستغانم على متن 20 حافلة سخرت من طرف مصالح الولاية لهذا الغرض، كما أكدته المديرية الولائية للنقل.

وكانت المجموعة الفندقية "أ- زاد" وفندقا "قصر المنصور" و"الزهور" ومركبات سياحية أخرى قد بادرت في وقت سابق بوضع مؤسساتها الفندقية تحت تصرف السلطات المحلية في حالة الحاجة إلى العزل الصحي للمواطنين، كما علم من المديرية الولائية للسياحة.

ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم الجمعة استقبال فوج ثالث من المسافرين الجزائريين القادمين من المملكة المتحدة على متن الرحلة القادمة من لندن إلى وهران ووضعهم في الحجر الصحي بأحد الفنادق الواقعة بنفس المنطقة (صابلات)، كما أشير إليه.