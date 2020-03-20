توقعت مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على الولايات الداخلية الشرقية وشمال الصحراء.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، أن أمطار غزيرة ستتساقط على شمال غرداية وشمال ورڨلة، والأغواط وجنوب ولاية الجلفة، ابتداء من الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت، وكمية تساقط الأمطار المتوقعة من 20 إلى 25 ملم.

وحسب ذات النشرية فإن ولايات بسكرة والوادي، جنوب المسيلة، وباتنة، خنشلة، تبسة، وأم البواقي، ستكون كمية تساقط الأمطار من 25 إلى 35 ملم ابتداء من ليلة اليوم الجمعة بداية من الساعة التاسعة مساء إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت.