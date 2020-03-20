تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة من حجز ما مجموعه 1390 كلغ من مادة السميد، التي كانت موجهة للمضاربة.

وأوضحت مصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة، أنها تمكنت أيضا في إطار ذات العملية من حجز 109 قارورة مطهر و 138 زوج من القفازات الطبية و 09 وحدات من المناديل المطهرة و 375 كمامة طبية.

وتندرج هذه العملية -وفق ذات المصدر- في إطار مكافحة مختلف أشكال المضاربة في المنتجات الغذائية والمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية خصوصا في الظرف الحالي.

وأردف بأن مصالح أمن الولاية و بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة قامت بإطلاق عمليات شرطية و خرجات ميدانية لمجابهة الممارسات السلبية التي تهدف إلى احتكار السوق أو المضاربة في المنتجات.

للإشارة فقد تم حجز هذه المواد و اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية تجاه المخالفين .