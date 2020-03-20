تم عصر اليوم وضع إطار موظف ببلدية البليدة، تحت الحجر الصحي بمستشفى بوفاريك، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، حيث اتضح بأن هذا الأخير احتك بعائلة أحد ضحايا فيروس كورونا.

وتبعا للإجراء الوقائي، تم مباشرة التحقيق الوبائي، مع محيط وعائلة الحالة المؤكدة الجديدة، فيما أبدى البعض من العاملين بمصالح البلدية عن خشيتهم من تعرضهم للإصابة بالفيروس، لاتصالهم بالضحية، في وقت علمت "الخبر"، أن المسؤولين قرروا غلق بعض مصالح البلدية ومباشرة إجراءات التعقيم، للوقاية من انتشار المرض الفيروسي.