اتخذ بريد الجزائر إجراء احترازيا يسمح للزبائن لاسيما فئة المتقاعدين بسحب منحهم عن طريق الوكالة أو التوكيل في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا على مستوى مكاتب البريد لاسيما خلال أيام تسديد المنح و الأجور.

ويسمح الإجراء الجديد للمتقاعدين الذين لا يرغبون في التنقل إلى مكاتب البريد ب "تفويض شخص آخر من خلال وكالة للقيام بعملية السحب مكانهم بهدف تقليص تنقلات الأشخاص المسنين الذين يعتبر وضعهم الصحي هشا" حسبما أعلن عنه بيان لبريد الجزائر اليوم الجمعة.

و لهذا الغرض يتعين على الشخص المفوض تقديم استمارة وكالة بريد الجزائر-كوفيد 19 تحمل توقيع الشخص المتقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار تطابق التوقيع مع ذلك المسجل على مستوى بريد الجزائر حسبما تمت الإشارة إليه.