تقلص شركات تكرير النفط الأوروبية العمليات، إذ تواجه هبوطا غير مسبوق في الطلب على الوقود نجم عن وباء فيروس كورونا، حسب ما نقلته وكالات أنباء أجنبية.

وفي ظل تقليص الرحلات الجوية في أنحاء العالم، ينخفض سريعا الطلب على وقود الطائرات، الذي كان يوما أحد أهم عوامل نمو الطلب على النفط، إذ أن أسعار الوقود الآن في أوروبا عند مستويات منخفضة قياسية. وتنتج شركات التكرير في أوروبا البنزين بخسارة.

وقالت إف.جي.إي للاستشارات في مذكرة "يتوجب على شركات التكرير خفض العمليات الآن للسيطرة على الوضع."وقالت جينسكيب إن شركة النفط الكبرى بي.بي أغلقت هي الأخرى وحدة طاقتها 70 ألف برميل يوميا بمصفاتها النفطية في جلسنكيرشن (شولفن) في ألمانيا يوم 18 مارس.

وفي فرنسا، التي يخضع سكانها في الوقت الراهن لعزل عام تفرضه الحكومة، قال تيري دوفرين مندوب نقابة سي.جي.تي العمالية إن شركة النفط الكبرى توتال أرجأت إعادة تشغيل مصفاتها في جرانبوي قرب باريس البالغة طاقتها 102 ألف برميل يوميا لمدة ثمانية أيام إلى أول أفريل.

وقالت مصادر أخرى إنه تقرر وقف أعمال الصيانة بمصفاة الشركة في فيزن البالغة طاقتها 110 آلاف برميل يوميا.

ومن الصعب قياس مدى التراجع في الطلب على الوقود الناتج عن تفشي فيروس كورونا، إذ يتغير الوضع يوما بعد يوم وتتزايد إغلاقات المدن.

وقال رئيس الأبحاث لدى فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، يوم الجمعة إن الطلب قد ينخفض أكثر من عشرة بالمئة، بما يعادل عشرة ملايين برميل يوميا.