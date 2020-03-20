أعلنت اليوم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن إجراءات جديدة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعليمة الموجهة التي تحمل رقم 2 المؤرخة بـ 19 مارس 2020 والمتعلقة بتدابير العمل في المؤسسات الاستشفائية في مرحلة صحية استثنائية منع منح العطل للأطباء ومستخدمي قطاع الصحة إلا في الحالات الاستثنائية والمبررة وإمكانية استدعاء الأطباء الذين هم في عطلة طبقا للأمر رقم 09-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، الذي ينص على "إمكانية استدعاء الموظف الذي يكون في عطلة لمزاولة نشاطه وذلك في الظروف القاهرة".

كما نصت التعليمة على الإبقاء على كل العمليات الجراحية المبرمجة حتى إشعار آخر وإلزام الموظفين الإبقاء على الوسائل التي تمكن الإدارة من الاتصال بهم 24/24سا وسبعة أيام في الأسبوع.

كما نصت التعليمة أيضا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بخصوص فيروس كورونا وطالبت مديريات المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تتوفر على الوسائل الضرورية لتحضير ومراقبة المواد المطهرة الكحولية أن تتزود بصفة دائمة بالمواد الأولية الضرورية لإنتاج هذه المواد حسبما نصت عليه المنظمة العالمية للصحة.

وأضاف نفس التعليمة أنه ولغرض التقليل من خطر تفشي العدوى والحفاظ على الصحة العمومية، وصحة المرضى والزوار وعمال المستشفيات، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من عدد الزيارات في غرف المرضى والأروقة وكذلك في قاعات الانتظار.

وأضافت أن الزيارات تظل مسموحة إلى إشعار آخر وذلك بمعدل زيارة لكل مريض. وفي حال زيارات عديدة، فستجري بالتداول ولمدة محدودة وذلك بعد مغادرة الزائر الأول.

وستجرى الزيارات من الثانية زوالا إلى غاية الثالثة زوالا ومرتين في الأسبوع فقط -حسب نفس الوثيقة-.