وضع نحو 40 شخصا بالحجر الصحي في محل إقامتهم العائلية التي نظم فيه حفل زفاف ببلدية شعبة اللحم بولاية عين تموشنت اليوم

الجمعة كإجراء احترازي للتأكد من سلامتهم من عدم الإصابة بوباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، حسبما علم لدى مصالح الدرك الوطني, التي أوكلت لها مهمة السهر على تطبيق هذا الإجراء.

و يأتي هذا الإجراء الوقائي بعد أن استضافت هذه العائلة مدعوين من عدة مناطق من ولايات الوطن على غرار بوفاريك من البليدة ومستغانم وتلمسان لحضور حفل زفاف نظمته على مستوى بيتها العائلي ببلدية شعبة اللحم رغم تحذيرات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لذات العائلة بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية المنصوص عليها، حسبما أبرزه ذات المصدر، الذي أشار إلى أن مدة الحجر ستكون وفق المعايير المعتمدة من قبل الخلية الولائية المختصة.

وفور تسجيل هذه الوقائع, تم إعلام الخلية الولائية لمتابعة فيروس كورونا بعين تموشنت حيث تنقل وفد طبي لبيت العائلة المذكورة وتم معاينتهم جميعا حيث تقرر وضع مجموع 40 شخصا من أفراد العائلة والمدعوين تحت الحجر الصحي بمقر إقامتهم تحت حراسة مصالح الدرك الوطني واتخاذ التدابير اللازمة في ذات الشأن، مثلما أشير إليه.