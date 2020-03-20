أكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في بيان لها اليوم الجمعة، استعدادها لتزويد المواطنين بأرقام قصيرة مجانية للحد من تنقلهم، وذلك "تعزيزا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وتعلم السلطة هيئات ومؤسسات الدولة استعدادها لمنح المواطنين "أرقاما قصيرة مجانية من أجل تعزيز التدابير المتخذة في هذا الشأن".

ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية من أجل مكافحة وباء كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالحد من تنقل المواطنين.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد قرر أمس الخميس "وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات"، بالإضافة الى "تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم، وتسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، فيما سيتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول".