أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، أن بطولة أوروبا للأمم ستحتفظ باسم "يورو 2020" على الرغم من أن المنافسة تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب وباء كورونا.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تم التأكيد: رغم أن البطولة ستقام مؤقتا في الفترة من 11 جوان وحتى 11 جويلية 2021، ستظل معروفة باسم "يورو 2020".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل البطولة، التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 جوان إلى 12 جويلية المقبلين في 12 مدينة أوروبية، لمدة عام بسبب الأزمات التي خلقها انتشار وباء فيروس كورونا عالميا.