يوجد منذ مساء اليوم، الجزائريون العائدون من تونس، بمختلف الفنادق بعدد من المدن منها القالة وسكيكدة ، ومدن أخرى تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، وقد نزل بفندق السلام لمدينة سكيكدة، 110 أشخاص أغلبهم عائلات، وهذا كاحتياط من فيروس كورونا ، الأشخاص قدموا على متن حافلات ، حيث جهزت لهم غرف بكل الإمكانيات الضرورية لراحتهم كما خصصت لهم فرق طبية تسهر على متابعتهم صحيا خاصة وأن تونس هي الأخرى منتشر بها فيروس كورونا عملية استقبال هؤلاء المواطنين المنحدرين من مختلف الولايات كانت من قبل السلطات المحلية يتقدمها عيسى عروة والي الولاية .

وحسب بعض التصريحات فإن الحدود الجزائرية التونسية قد نزل بها عدد كبير من العائدين من تونس الأمر الذي دفع بالسلطات إلى أخد قرار إجلائهم في الفنادق ووضعهم تحت الحجر الصحي، حتى يطمئنوا من سلامتهم من فيروس كورونا الكثير من هؤلاء لم يتقبل الوضعية الاحترازية لجملة من الأسباب، حسب ما كان يتحدث به خاصة بعد المعاناة التي عاشوها في الحدود على حد قولهم.