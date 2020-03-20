أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أنه اختبر بنجاح صاروخا أسرع من الصوت، يأمل بنشره خلال السنوات الخمس المقبلة، لمنافسة الأسلحة المشابهة المطورة من روسيا والصين.

وقال البنتاغون في بيان: "اختبرت وزارة الدفاع بنجاح صاروخا أسرع من الصوت، في تجربة أجريت من مركز كواي في هاواي في 19 مارس قرابة الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي ".

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر في هذا الشأن، خلال شهر أوت الماضي، إنه مقتنع بأن مجرد "سنتين" فقط تفصلان الولايات المتحدة عن امتلاك نظام يتمتع بسرعة فائقة في اختراق الصوت.