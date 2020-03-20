تمّ في هذه اللحظات تحويل عروسين إلى فندق عنتر الحكومي، وهذا لإخضاعهما للحجر الصحي لأسبوعين، كون العروس تنحدر من ولاية البليدة ووصلت مساء اليوم في موكب زفاف ضمّ 36 شخصا من مختلف الأعمار من ذويها.



وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الخبر" إلى أن عناصر الدرك الوطني رفقة طاقم طبي مختص اعترضوا موكب الزفاف القادم من ولاية البليدة عند المدخل الشمالي لولاية بشار، حيث تقرّر تحويل العروسين إلى فندق عنتر، أين سيخضعون للحجر الصحي لأسبوعين تحت رقابة طبية مختصة، كإجراء احترازي للتأكد من سلامتهما من عدم الإصابة بوباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، هذا فيما سيخضع أقارب العروسة لفحوصات، حيث سيتم تحويل المشتبه في إصابتهم بأي أعراض إلى الحجر الصحي، هذا فيما سيحول الأشخاص الذين كانت نتائج فحصهم الأولية سلبية إلى فندق عنتر للمبيت على أن يغادروا ولاية بشار غذا على أقصى تقدير.



يذكر أن خبر قدوم هذا الموكب أثار هلعا بولاية بشار، وجعل الصفحات المحلية تطالب السلطات الأمنية والصحية بالتدخل، وهو ما تم فعلا.



