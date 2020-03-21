كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بلغ نحو 234 ألف إصابة وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

أما عن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد يزداد كل يوم وبلغ إلى اليوم حوالي 9840 حالة وفاة في إشارة إلى أن عدد الوفيات في الدول الأوروبية بدأ يقترب من عدد الوفيات الإجمالي في الصين.

أنغولا تعلن عن أول حالتي إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأنغولية أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا لوتوكوتا للتلفزيون الرسمي "اليوم تسلمنا نتائج تؤكد حالتين لمريضين أصيبا بمرض كوفيد-19".

تونس تعلن عن ست إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 60 إصابة.

وأوضح وزير الصحة عبد اللطيف المكي، في ندوة صحفية اليوم السبت، أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها، قد تراجع مقارنة بعدد الإصابات التي تم تسجيلها يوم الخميس الماضي.

وشدد وزير الصحة على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي، الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد أمس الجمعة. كما أوضح أن السلطات المعنية تعمل على تجهيز المستشفيات بما يلزم لاستقبال المصابين في حال تطلب الأمر ذلك.

هذا ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحجر الصحي في كل أنحاء البلاد بداية من يوم غد الأحد.

سبع وفيات ومئات الإصابات في ماليزيا وإندونيسيا والفليبين

صرحت سلطات ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، اليوم السبت، تسجيلها إجمالا خلال الساعات الـ24 الماضية سبع وفيات ونحو 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي ماليزيا، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية لليوم السابع على التوالي مائة شخص، إذ أكد المدير العام لمصلحة الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، اليوم عن حالة وفاة (والضحية رجل في سن 50 عاما) و153 إصابة مؤكدة جديدة.

وارتفع بذلك عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى أربع وفيات و1183 إصابة مؤكدة، أي أعلى حصيلة مصابين في منطقة جنوب شرق آسيا. وأشار المسؤول إلى أن 90 حالة على الأقل من الإصابات الجديدة مرتبطة بتجمع إسلامي نظم أواخر شهر فبراير الماضي في مسجد قرب العاصمة كوالالمبور بحضور نحو 16 ألف شخص من مختلف دول المنطقة.

وفي إندونيسيا المجاورة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها ست وفيات و81 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 38 وفاة (وهذه حصيلة أعلى مما سجل في أي دولة أخرى بالمنطقة) و450 إصابة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 45 حالة إصابة جديدة، وبلغت بذلك حصيلة المصابين 307 أشخاص، بعد يوم من ارتفاع عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى 19.

ألمانيا تكشف عن 16 وفاة و2007 إصابة جديدة

أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم السبت عن تسجيله 16 وفاة و2007 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا بالوباء في ألمانيا إلى 47 وفاة و16662 إصابة. وتأتي هذه الحصيلة المحدثة بعد يوم من إعلان حكومة أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، عن فرض عزل شامل يتضمن تقييد تحركات المواطنين بشكل جذري وتقليص الأنشطة الاجتماعية في الولاية إلى مستوى الصفر تقريبا.

دبي الإماراتية تعقم شوارعها

نفذت بلدية دبي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، حملة تعقيم مكثفة لشوارع المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19 ).

وبحسب صحيفة "البيان"، انطلقت حملة التعقيم من شارع الرقة بحضور وإشراف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وكإجراء احترازي في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"​​​.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن أحد المتوفين شخص يحمل جنسية عربية، وقدم إلى البلاد من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، والآخر من جنسية آسيوية، وهو مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما.

لبنان تسجل 24 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 187 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 187 حالة.



وأكدت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي عن مصدر العدوى لبعض الحالات التي شخصت مؤخرا.



وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

سلطنة عمان تسجل أربع إصابات جديدة

سجلت سلطنة عمان 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي الحالات إلى 52 حتى اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة، تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، والحالتان الأخريان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا. ليصبح العدد الكلى للإصابات في السلطنة 52 حالة.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمى على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء.

إيران تكشف عن وفاة 123 شخصا خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، عن وفاة 123 شخصا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، مشيرة إلى أن 7635 شخصا تعافوا.

52 مصابا بالفيروس في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في رام الله والخليل.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن "عدد المصابين ارتفع إلى 52 مصابا، تعافى منهم 17 شخصا"، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية. وأضافت أن "الحكومة تتابع وتقيم الأوضاع وقد تتخذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة ونحن في حالة انعقاد دائم".

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أعلن يوم الخميس الماضي، عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لطالبتين جامعيتين من القدس ورام الله قادمتين من فرنسا، إضافة إلى آخر من نابلس، مؤكدا رتفاع عدد الإصابات إلى 47 مواطنا".

لا إصابات لليوم الثالث على التوالي في ووهان الصينية

أكدت السلطات الصينية، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا وفيات، فضلا عن عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت "لليوم الثالث على التوالي مدينة ووهان (بؤرة الفيروس) لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس". وأضافت "سجلت الصين البر الرئيسي 41 إصابة جديدة بكورونا".

كينيا: المحكمة العليا تعقد جلساتها في الهواء الطلق

استمع قضاة يرتدون قفازات إلى طلبات بالإفراج عن متهمين بكفالة يوم الجمعة في وقت عقدت فيه المحكمة العليا في كينيا جلسات استماع خارج المبنى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال هام لاغات المحامي بالمحكمة العليا، الذي تقدم بطلب للإفراج عن حارس أمن متهم بقتل طالب في شجار "إنها العدالة تحت الشجر" وأضاف "من حق كل شخص أن ينال فرصة المشاركة في الكفاح من أجل الحصول على حقه".

وأعلن القضاء في كينيا يوم الأحد أن المحاكم ستقلص أنشطتها لمدة أسبوعين "لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس". وعُقدت جلسات استماع للقضايا الخطيرة فقط فيما عُلقت كل جلسات الاستئناف والاستماع في القضايا الجنائية والمدنية كما فُرض حظر على سفر العاملين بالقضاء إلى الخارج. وتعني المخاوف من الأوضاع الصحية في السجون المكتظة بالنزلاء أن السجناء لن يحضروا أيضا جلسات المحاكمة. وسجلت كينيا سبع حالات إصابة بالفيروس لكنها وضعت قيودا صارمة تشمل حظر دخول الأجانب من الدول التي سجلت حالات إصابة.

تايوان تسجل 18 إصابة جديدة

سجلت تايوان 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت كلها لأشخاص وصلوا من الخارج ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.

وأعلنت تايوان يوم الأربعاء أنها قررت حظر دخول معظم الأجانب إلى أراضيها. ويتعين على أي شخص يصل إلى تايوان أن يظل في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

اليابان تعلن عن 1016 إصابة بالفيروس

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن اليابان سجلت 1016 حالة إصابة بفيروس كورونا انتقلت محليا حتى الآن، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مع سعيها لتجنب أي أزمة صحية قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو.

وأفادت هيئة الإذاعة إن عدد المصابين سيرتفع إلى 1728 مصابا إذا تم ضم 712 حالة إصابة من سفينة سياحية رست قرب طوكيو الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات اليابانية يوم الجمعة أنها لن تمدد إغلاق المدارس، مما يمهد الساحة لاستئناف الدراسة في بداية العام الدراسي في أفريل المقبل. وباتت إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 24 يوليو محل شك مع انتشار كورونا وإلغاء أحداث رياضية في أنحاء العالم.

كوريا الجنوبية ترصد147 حالة جديدة

رصدت كوريا الجنوبية يوم السبت 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتواصل مسارا نزوليا في تسجيل حالات الإصابات اليومية من ذروة بلغتها في آخر فبراير ، لكن استمرت المخاوف من حدوث تفش جديد جراء التجمعات الصغيرة والوافدين من الخارج.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه الدولة حالات إصابة في حدود 150 حالة أو أقل، وإن كان ذلك يزيد عن 87 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق للأيام العشرة.

ورفعت الحالات الجديدة إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 8799 حالة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 102. وشهدت البلاد مسارا نزوليا في تسجيل الحالات الجديدة منذ الذروة التي بلغتها بتسجيل 909 حالات في 29 فبراير.

وكانت 109 حالات من الإصابات الجديدة في رابع أكبر مدينة كورية جنوبية وهي دايجو، وفي إقليم جيونجسانج الشمالي المجاور، حيث تم رصد 86 في المائة من جميع إصابات الكوريين الجنوبيين حتى الآن. لكن مناطق أخرى شهدت زيادة بما في ذلك 15 حالة جديدة في سيول وتم رصد ستة لدى عودتهم من الخارج.

الإعلان عن حالتي وفاة في سنغافورة

أكدت سنغافورة اليوم السبت، أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.

وقالت وزارة الصحة إن سيدة سنغافورية عمرها 75 عاما ورجلا إندونيسيا يبلغ من العمر 64 عاما توفيا صباح السبت.

كانت سنغافورة قد أكدت إصابة 385 شخصا بالفيروس وتفادت، حتى الإعلان الأخير، حدوث وفيات منذ ظهور الفيروس بها في أواخر يناير.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج للصحفيين "أعلم أن أبناء سنغافورة سيتملكهم القلق والجزع، لكن علينا أن نتحلى بالشجاعة وألا نستسلم للفزع". وحتى أمس الجمعة، تماثلت 131 حالة للشفاء التام في سنغافورة.