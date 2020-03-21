يرى عبد الغني بادي أن الاعتقالات الأخيرة هي "توجه واضح يعبر عن نية للسلطة للرجوع إلى ما قبل الثاني من جانفي 2020، من خلال نهج سلسلة من الاعتقالات للأشخاص الذين كانوا من قبل رهن الحبس".

عرف الأسبوعان الأخيران عدة اعتقالات وملاحقات طالت نشطاء وصحفيين. هل من تفسير لهذا التصعيد؟

من الواضح أنه تم التراجع عن مسار التهدئة الذي جاء أسبوعين بعد رئاسيات 2019 لمنح انطباع بأن السلطة في توجه جديد، عندما تم الإفراج عن 76 مسجونا في يوم واحد من بينهم لخضر بورڤعة، رغم أن إجراءات الإفراج المطعون في قانونيتها أعطت تأكيدا بأن هذه القرارات لم تكن قضائية وأن القضاء تم توظيفه في الإفراج كما في الإيداع كتغليف للقرار فقط..

الاعتقالات الأخيرة هي توجه واضح يعبر عن نية للسلطة للرجوع إلى ما قبل الثاني من جانفي 2020، من خلال نهج سلسلة من الاعتقالات للأشخاص الذين كانوا من قبل رهن الحبس بالخصوص، وإعادة الزج بهم في السجن، وإسكات كل صوت مازال يطالب بتغيير حقيقي. ربما تعتقد السلطة أن الفرصة مواتية بالنسبة لها لمزيد من التضييق بعد الإجهاد والتعب الذي عرفه الحراكيون والوباء العالمي الذي حول أنظار العالم إليه وغطى على كل حدث آخر.

خلال مسار التهدئة التي تتحدث عنه، ظهر تفاوت بين الخطاب والواقع بخصوص المتابعات والملاحقات؟

قد نتفق أو نختلف عن مصدر القرار، لكن المؤكد والواضح أن القرارات المتناقضة في المؤسسات والهيئات السيادية متعددة، وتعطي انطباعا عن تعدد مصدر القرار السياسي أو غيره. هناك تعيينات سياسية أو قرارات قضائية أو أمنية توحي بهذا. الخطاب الرسمي قد يكون فعلا من الباحثين عن التهدئة ولكنه لا يملك كل القرارات وتتجاوزه الأمنية منها، لذلك نجد التناقض واضحا.

أعيد حبس سمير بلعربي بعد تبرئته مؤخرا. كيف رأيت ما حدث معه باعتبارك محاميه؟

إعادة اعتقال بلعربي لم تختلف كثيرا عن إعادة اعتقال طابو سوى في المدة الزمنية التي كانت فظيعة بالنسبة لطابو، وأعطت انطباعا بأن القضاء له دور هامشي ولا يمكنه أن يدعي بأنه السيد. لدينا بلعربي وبعده إبراهيم دواجي أمس، واعتقال كثير من النشطاء الذين كانوا متابعين أو محبوسين قبل 2 جانفي. سليمان حميطوش كذلك متابع في قضية في محكمة باب الوادي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ووضع تحت الرقابة شهر أكتوبر الماضي قبل أن يعاد اعتقاله في مارس الجاري.

أعتقد أن السلطة متجهة لمزيد من الاعتقالات لا تختلف عن اعتقالات سبتمبر ولأسماء معروفة وناشطة تستهدفهم بدقة وبخلفياتهم السياسية. النظام يريد حسم المعركة في ظرف غير عادي. هو يرى الفرصة مناسبة لذلك على أبعاد كثيرة، لكنه يتجاهل أنه سيكون أمام اختبارات أخرى ستضعه في مواجهة سياسية حقيقية. تعديل الدستور والتشريعيات ستخلط أوراق السلطة وتعيدها للمربع الأول.

هل في اعتقادك ستقل المتابعات بعدما أعلنت وزارة العدل عن توجيهات للمحاكم بالتقليل من اللجوء إلى الإجراءات السالبة للحرية بسبب وباء كورونا؟

المتابعات مرتبطة بنشاطات جماعية مؤطرة ونشاطات فردية. قد تزيد المتابعات وقد تقل وذلك حسب الاهتمام السياسي للمواطن، فكلما شعرت السلطة بالخطر كلما زادت من حدة الاعتقالات. تخفيف عمل المحاكم لن يمنع السلطة من المتابعات، فهي لا تربط الاعتقالات بعمل المحاكم.. الاعتقالات أعمال أمنية أراها مستقلة تماما عن العمل القضائي. القضاء يقوم فقط بالمصادقة عليها للأسف وإعطائها الشرعية.

من بين ما يخشاه الحراكيون في حال أوقفوا التظاهر، تحرك السلطات ضدهم.. هل هذه المخاوف مبررة؟

فعلا هي مبررة، إن الشارع وسيلة ضغط كذلك على التعسف في الاعتقال. إذا أخلي الشارع وفرض منطق منع التظاهر، سيسهل الاعتقال في غياب تنديد واقعي على الأرض، الشارع شكل أرقا حقيقيا للسلطة وتجاوزاتها على القضاء، من حق الناس أن تتخوف وتخوفها مبرر. تصور أن وجود مئات الآلاف في الشارع تطالب بالحريات لم تثن السلطة عن تعسفها وتعنتها، فكيف والشارع خارج اللعبة لا نسمع له همسا.

الشارع شكل فعلا أداة ضغط وميزان قوة أزعج السلطة بسلميته وحضاريته وتماسكه وثباته ووحدته.. لذلك، فإن إخلاءه مشكل للحراكيين الذين يجب أن يبحثوا عن بديل له في أسرع وقت، وإلا فالسلطة ستقوم بكل ما تريد دون أن تجد من يزعجها أو يفضح ممارستها.

باعتبارك من الفاعلين في الحراك. ما هو السبيل الأمثل للتكيف مع حالة الحظر التي فرضها فيروس كورونا؟

حظر الشارع بسبب الوباء لم يكن خيارا، هو أمر محتوم لا بديل عنه. المسارات السياسية يمكن تدارك ما فات منها ولا يمكن استرجاع روح بشرية واحدة... حياة الناس أهم ما يملكون. أعتقد أنه يجب توحد الجهود الآن من أجل مجابهة الوباء واجب وطني، مع منع السلطة من استغلال هذا الظرف سياسيا لقمع خصومها، والاشتغال على بدائل أخرى. لكني شخصيا أرى أن أولوية الأولويات هي حياة الناس وحرياتهم.. تبقى الممارسة السياسية في حدها الأدنى سوى ما تعلق بضرورة الضغط على السلطة لحماية الأرواح.. نحن بدورنا لنا دور هام في التحسيس بالخطر الوبائي العالمي، وعلينا أن نتصرف بمنطق الأولويات.

هناك من المتظاهرين من يرفض فكرة تعليق الحراك.. هل من تفسير لهذا السلوك؟

من يقول ذلك سيكون العقل والواقع والمنطق والعالم كله ضده. دول متطورة وضعت برنامجا لحظر التجوال وأعلنت ألمانيا الوباء في درجة مرتفعة. والبعض عندنا يعتقد جهلا بأن هذا الوباء هو مؤامرة على الحراك ولا يجب للحراك أن يتوقف. هذه العنتريات والمزايدات شعبوية لا أكثر وأراها قلة وعي وليست تخوفا من المستقبل السياسي، لأن من امتلك الشجاعة على مجابهة النظام قبل 22 فبراير، كلهم قالوا بضرورة تحكيم العقل والتحلي بالعقلانية. دون ذلك أراه خطأ فادحا قد ندفع ثمنه غاليا، إذ لا شيء أغلى من الصحة والحياة.

كيف رأيت التصريحات التي تحدثت عن اختراق دول أجنبية للحراك الشعبي؟

هذه التصريحات هي قرص مشروخ، مكرر ومستهلك، سمعناه منذ عهد بن بلة والمؤامرة. إنه قديم جدا. عليهم أن يبحثوا عن خطاب أكثر واقعية وعن حلول حقيقية بدلا من الشماعات الوهمية التي لم تعد تنطلي على أحد. هذه الخطابات تزيد من نفور الناس منهم... حتى وزير الداخلية نفسه لا أعتقد أنه يصدق ما يقوله.. المؤامرة نظرية الأنظمة الشمولية التي تخشى أن تنفتح على شعوبها وتخشى العولمة.