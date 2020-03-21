تم، اليوم في حدود الواحدة بعد منتصف الليل، بمطار محمد بوضياف الدولي في قسنطينة، إخضاع 343 رعية جزائري قادمين من عدة دول للحجر الصحي لمدة 14 يوما بحسب تعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهذا على مستوى فنادق بالولاية، تتوفر على الرعاية الصحية وكامل الإجراءات اللازمة طوال أيام الحجر الطبي.

وحرصا على توفير التغطية الصحية الضرورية للرعايا الجزائريين القادمين من الدول التي تعرضت لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت السلطات الولائية بقسنطينة رفقة اللجنة الأمنية، ليلة الجمعة إلى السبت، بالوقوف بمطار محمد بوضياف الدولي على إجراءات استقبال الرعايا القادمين على متن الرحلات الجوية القادمة من مطار باريس والتي تقل على متنها 15 رعية جزائري وطائرة قادمة من جمهورية مصر العربية تقل على متنها 322 رعية. وقد تم الوقوف على تدابير إخضاعهم للكشوفات الحرارية ولإجراءات الحجر الصّحي على مستوى الفنادق المهيأة لذلك، بغرض التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، حفاظا على صحتهم والصحة العمومية والوقاية والحد من انتشار فيروس كورنا "كوفيد 19" بين المواطنين وذويهم

وحسب مسؤول الجهاز التنفيذي فقد تم تسخير كافة الموارد المادية والتنظيمية للتكفل بالرعايا وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما بحسب تعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهذا على مستوى عدد من فنادق الولاية، تتوفر على الرعاية الصحية وكامل الإجراءات اللازمة طوال أيام الحجر الطبي، منها فندق بالمدينة الجديدة علي منجلي.