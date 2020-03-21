يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان رئاسة الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عددا من النقاط من بينها "المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وعرضين الأول حول وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية، والثاني يتعلق بخطة العمل لرقمنة الإدارة.

كما سيستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول تطور وباء فيروس كورونا في البلاد، وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشاره، يضيف البيان.