ينتظر أن يقفز عدد الأقنعة الطبية المتوفر في الجزائر إلى 50 مليون وحدة "بشكل سريع"، وذلك بفضل إنتاج 11 مليون وحدة محليا واستيراد 15 مليون وحدة فضلا عن المخزونات المتوفرة من قبل، والمقدرة بـ 45 مليون وحدة شرع في توزيع جزء منها منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

أوضح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإنتاج الوطني لهذه الأقنعة يمكن أن يرتفع إلى 500 ألف وحدة يوميا لتلبية الطلب الكبير على هذه المنتجات.

و"من بين 11 مليون وحدة تم إنتاجها، يتم توزيع 7 إلى 8 ملايين على المستشفيات و حوالي 2 مليون على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات".

واعتبر الوزير المنتدب "أننا محظوظون في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، بوجود منتجين للأقنعة ومنتجي المطهر الكحولي ومنتجي الأدوية المرتبطة بهذا الوباء".

ويوجد في الجزائر حسب الوزير المنتدب، أربعة منتجين للأقنعة الطبية بالإضافة إلى حوالي 12 شركة مصنعة للمحلولات المطهرة من القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالأقنعة الطبية، قال بن باحمد أن بعض المتعاملين شرعوا في تصديرها بشكل غير قانوني لدى ظهور فيروس كورونا في الصين، الأمر الذي تطلب تدخل السلطات العامة لوضع حد لشبكات التصدير غير القانونية في هذا المجال.