استقبلت ولاية مستغانم 551 مسافرا جزائريا قادمين من فرنسا والمملكة المتحدة تم توجيههم مباشرة إلى الحجر الصحي بفنادق الولاية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مديرالصحة بالولاية أن المسافرين القادمين يوم الجمعة والسبت على متن ثلاث طائرات من مطارات ليون ومرسيليا ولندن باتجاه مطار السانيا بوهران وضعوا في الحجر الصحي على مستوى فندق(ا.زاد) و (قصر المنصور) و (الزهور ) بالمنطقة السياحية بصابلات.

وسيخضع المواطنون حسب مديرية الصحة لفترة الحجر الصحي التي تدوم 14 يوما للمراقبة والرعاية الطبية التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي وإداري متكون من 40 شخصا وعيادة متقدمة بها أطباء متخصصين في الطب الداخلي و الإنعاش تم تسخيرهم لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا. في نفس السياق سجلت مصالح الصحة بالولاية خمس حالات مشتبه فيها يتعلق الأمر بطبيبة قادمة من إسبانيا و مغتربين من فرنسا إضافة إلى شخصين من بلدية سيدي علي .