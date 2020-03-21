كشف بيان للقنصلية الفرنسية بالجزائر عن كيفية إجلاء مواطنيها من الجزائر.

أشار البيان إلى أن " خطة النقل الجوي المسموح بها من طرف الحكومة الجزائرية وفقا لطلب السلطات الفرنسية، سمحت منذ أيام بتخصيص رحلات جوية خاصة". وأضاف "أنه لا يسمح بركوب الرحلات الأخيرة الخاصة إلا للمتحصلين على تذاكر الطائرات الصادرة عن شركات الطيران المشاركة في هذه العملية".

وذكر أن تذاكر الطائرات الصادرة قبل الأزمة الصحية و قرار السلطات الجزائرية بتعليق الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا لا تسمح بركوب الطائرات.

وشدد ذات المصدر على أنه لا فائدة من اقتناء تذاكر الطائرات للرحلات العادية.بحيث ستعطى أوامر من طرف شركات الملاحة الجوية أو/و من طرف السفارة حول طريقة اقتناء تذاكر الطائرات وعمليات الركوب.

وخلص البيان إلى أنه لمعرفة المزيد حول شروط و توصيات الحكومة الفرنسية للرجوع إلى فرنسا. يتعين على المسافرين المعنيين زيارة موقع السفارة و القنصلية الفرنسية بالجزائر.