أعلنت سفارة الجزائر لدى دولة قطر عن معالجة مشكلة الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي بالدوحة.

وجاء في بيان للقنصلية " تعلن سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر الشقيقة أن خلية العمل المكلفة -تحت إشراف السفير مصطفى بوطورة- بمتابعة وضعية بعض الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي أنه تم معالجة المشكلة بالتنسيق مع الجهات القطرية المختصة التي كانت متعاونة منذ البداية".

وأضاف البيان " تم السماح بدخول جميع الجزائريين من المقيمين وكذبك حاملي تأشيرات (عائلية، سياحية، عمل) وهم يتواجدون حاليا بالحجر الصحي بالدوحة في ظروف ممتازة، والسفارة على تواصل معهم.

وختم البيان " تغتنم السفارة هذه السانحة للتعبير عن خالص الشكر للسلطات القطرية المختصة لما لمسته لديها من تعاون أخوي لدى معالجة الموضوع، بصفة نهائية كما تم الإشارة إليه".