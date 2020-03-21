حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان، 7250 زوج قفازات طبيّة و236 قارورة جال معقم بعد تمديد الاختصاص إلى محكمة وهران.

وقال بيان لذات المصالح ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى اختصاص محكمة وهران في قضية حجز 15400 زوج من القفازات الطبية المعقمة لتحديد مصدر السلع المصادرة، بعد تفتيش محل بيع مواد شبه صيدلانية بالجملة تم حجز 7250 قفازة أخرى بالإضافة إلى 236 قارورة جال من مختلف الأحجام بسبب انعدام الفاتورة، تنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز ملفات قضائية ضد المعني، حجز البضائع وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة بغليزان التي بدورها سلمتها إلى مديرية الصحة بالولاية.

وتأتي هذه العملية بعد الأولى التي حجز فيها الدرك الوطني ببلدية دار بن عبد الله 15400 زوج من القفازات الطبية المعقمة للاستعمال الخارجي، بسبب انعدام فاتورة الشراء والقيد في السجل التجاري والذي يسمح لصاحبها بممارسة النشاط.