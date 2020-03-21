تقرر تأجيل استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار "عبد الحفيظ بوصوف" لتيارت إلى وقت لاحق بعدما كان مقررا غدا الأحد وهذا تنفيذا للإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما أفاد به اليوم السبت مدير النقل للولاية.

وأوضح عبد الهادي مزياني أنه كان من المقرر استئناف الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار تيارت يوم غد بعد توقفه عن النشاط منذ ديسمبر 2018 إلا أن الوضع الصحي الذي تعيشه الجزائر على غرار مختلف مناطق العالم ووجوب الالتزام بإجراءات الوقاية أدى إلى قرار تأجيله إلى وقت لاحق.

وأبرز ذات المسؤول أنه تم تسخير كل الإمكانيات بمطار "عبد الحفيظ بوصوف لتيارت ليستأنف النشاط من خلال برمجة رحلات من وإلى الجزائر العاصمة مرتين في الأسبوع يومي الأحد والأربعاء".

وذكر بأن عودة النشاط مستقبلا بذات المطار والمصنف كمطار دولي ستعمل على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالولاية وتقلل من الكثافة المرورية عبر الطريق الرابط بين تيارت والجزائر العاصمة.